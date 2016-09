SAT recomienda a IP no declarar en ceros

Ciudad de México

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, recomendó a los empresarios, quienes amagaron con presentar en ceros sus declaraciones de impuestos ante los bloqueos de la CNTE, que no lo hagan, ya que esto puede tener consecuencias jurídicas.

"Estamos ante un hecho que puede constituir delito, yo no lo recomiendo", dijo Aristóteles Núñez en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

"No se puede hacer una declaración falsa, no es recomendable y tiene consecuencias jurídicas", advirtió.

El martes, empresarios aglutinados en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) amagaron con presentar en ceros sus declaraciones de impuestos, al argumentar que han tenido pérdidas millonarias ocasionadas por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

"El pronunciamiento y posicionamiento que hace Concanaco es delicado, obliga a tener seriedad y ser muy responsables en su análisis.

"No necesariamente coincido. Declarar en ceros falsamente tiene sus características y sus consecuencias y también yo creo que vale la pena reconocer que si no tuvieron ventas, que si tienen pérdidas, el mecanismo de la propia Ley Fiscal establece que se paga impuesto provisional cuando se tienen ingresos, se tienen ingresos cuando se tienen ventas; si no se tienen ventas, no hay base para calcular el impuesto provisional del impuesto sobre la renta en el pago que se hace cada mes; si no hay ventas, tampoco hay IVA que pagar", explicó.

El jefe del SAT reconoció que el reclamo de los empresarios es genuino; sin embargo, dijo que "los contribuyentes deben cumplir con obligaciones fiscales".

"Tienen un pronunciamiento con un reclamo genuino y legítimo; las disposiciones fiscales establecen condiciones muy especiales para atender este tipo de situaciones. Hoy no las hay, ese es un hecho cierto, hoy no hay más que la obligación, que no es potestativa, de que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales", reiteró.

Aristóteles Núñez hizo un llamado a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que "entiendan que el límite de su manifestación está en no afectar a terceros".

Señaló que no se puede combatir la ilegalidad con ilegalidad.

"Hay que esperar a que se pueda obtener una solución que están demandando los empresarios genuinamente en el sentido de que hay otras esferas que trascienden al SAT y que deberán promover la solución definitiva a un tema que ha afectado empleos y ha afectado también ingresos de los empresarios".





NMA