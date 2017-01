Intensificará Profeco inspecciones por temporada decembrina

Toluca

Karla Téllez Borunda, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el Valle de Toluca, señaló que durante el Operativo Decembrino verificarán los precios de los productos de la canasta básica, tiendas comerciales y mercados con motivo de las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Asimismo durante este periodo vacacional –afirmó- instalarán módulos de atención en el Aeropuerto y la Terminal de Toluca para brindar atención a los visitantes.

"El Operativo inicia el 19 de diciembre y concluirá el próximo 5 de enero para atender todos los establecimientos que tienen que ver con celebraciones de fin de año como tiendas departamentales, centros comerciales vinaterías, líneas aéreas y camioneras, productos de la canasta básica y molinos de chiles".

Como cada año dijo instalarán módulos de atención en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), la central camionera y estarán atentos a través de las redes sociales para que los prestadores de servicios respeten las ofertas y promociones a los consumidores.

"Ayer detectamos un cambio de vuelo hacia Monterrey por la neblina, pero la línea aérea ofreció una alternativa sin cobrar nada a los pasajeros. Afortunadamente contamos con excelente colaboración de las líneas aéreas derivado de los convenios con que han firmado con Profeco a nivel nacional".

Destacó que en todos los departamentos de la delegación habrá guardias y estarán presentes en los principales mercados, centros comerciales y lecherías, por ejemplo, este fin de semana estarán en Zinacantepec, Metepec y Toluca repartiendo trípticos sobre dónde pueden acudir o llamar en caso de que sus derechos no sean respetados.

"Tendremos presencia itinerante en Los Portales y en puntos turísticos como Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal para vigilar que los prestadores de servicio cumplan con lo que prometieron".

Téllez Borunda recordó que desde El Buen Fin arrancaron las inspecciones en bares y restaurantes para que no vendan perlas negras, eviten la discriminación y no cobren propias. "El pasado fin de semana tuvimos algunas visitas de verificación y todas fueron correctas, los empresarios han cumplido con los compromisos que han hecho con Profeco; sin embargo, los visitaremos durante todo este periodo".

Además de que inspeccionaron algunos salones de fiestas, que en estas fechas se rentan mucho, y colocaron sellos de suspensión en dos establecimientos porque no tenían su contrato de adhesión y no exhibían precios. Finalmente la funcionaria federal sostuvo que una vez que concluyan las celebraciones de fin de año estarán muy atentos a que las casas de empeño no abusen de los consumidores.

