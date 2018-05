Relator ONU: Grupo México, ejemplo descarado y flagrante de impunidad

Ciudad de México

El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre manejo de sustancias tóxicas, Baskut Tuncak, acusó a Grupo México de no realizar las medidas para remediar el derrame de cobre que realizó al río Sonora, ocurrido hace cuatro años, dejando sin acceso a agua confiable a los habitantes de la zona, por lo que sostuvo que se trata de un ejemplo descarado y flagrante de impunidad.

"Estamos hablando de una de las compañías más grandes de todo mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas, y no puede construir unas cuantas instalaciones de tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a hacer. Si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a la impunidad, entonces no sé qué más podría ser."

Al participar en el evento académico Industrias Extractivas y Derechos Humanos, realizado en la Ciudad de México, tras reunirse con los afectados, reprochó que las comunidades asentadas a lo largo del río Sonora no tienen agua en buen estado ni los servicios de salud prometidos.

"En el caso de río Sonora, lo que me hizo mucho ruido fue que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas comunidades, pero durante cuatro años éstas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable, y desde hace cuatro años no han accedido al hospital o la clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir", afirmó Tuncak, luego de una reunión con las comunidades la semana pasada.

De acuerdo con Tuncak, las industrias extractivas, no son sostenibles, ya que extraen recursos y no los reemplazan, pero las soluciones que se plantean van en el sentido de que estas industrias sean cada vez más limpias, más seguras y, sobre todo, que estén más alineadas con los estándares internacionales de los derechos humanos.

El relator comentó que es una oportunidad poco común para él estar en Latinoamérica y, específicamente en México, sobre todo porque el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia le pidió hace tiempo al gobierno de México que lo invitara, por una preocupación sobre plaguicidas tóxicos, y el gobierno se comprometió a invitarlo de manera oficial, pero la invitación no ha ocurrido.

Tuncak se refirió a la exposición a sustancias tóxicas como "casos de violencia" debido a que los tóxicos "son también violentos porque causan un daño increíble, y lo que es particularmente peligroso no es el hecho de que causen cáncer y otras enfermedades, sino que las víctimas no tienen acceso a ningún remedio efectivo luego de que ocurre la exposición; y hay una grave injusticia en ello", afirmó.

Explicó que los derechos humanos que se violan con frecuencia con la exposición a sustancias tóxicas están interconectados y son inseparables. No es posible separar el derecho a la información del derecho a la salud o del derecho a un remedio efectivo.





CPR