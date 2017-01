Elevan dos pesos costo por kilo de tortillas

Toluca

La Asociación de Tortilleros anunció a través de carteles, presuntamente oficiales que fueron colocados en los establecimientos, que elevó dos pesos el costo del kilo de tortillas, que se vendía en 10 y 11 apenas el martes de la presente semana.

Amas de casa y los propios expendedores refirieron que no es costeable porque además deben asumir el alza en el pasaje del transporte público, gasolina, carne y pollo, que además no podía ser adquirido con facilidad al menos dos veces por semana.

"El salario que tengo es mínimo, me dedico a limpiar casas, gano 200 pesos por día y me contratan tres veces a la semana. Son 2 mil 800 pesos al mes, tengo tres hijos y soy madre soltera. No tengo dinero para sobrevivir".





MCLV