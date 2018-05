De 300 mdp, el daño por ‘hackeo’: Banxico

México

El Banco de México (Banxico) informó que, tras el ciberataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), hasta el momento el monto de envíos irregulares y sujetos a revisión es de 300 millones de pesos, producto de la sustracción hecha a cinco participantes.

En conferencia con medios, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, detalló que los participantes son tres bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular; no obstante, aseguró que pese al ciberataque, el sistema central del SPEI que opera el banco central no se ha visto afectado, no ha sido blanco de ningún ataque y que los recursos de los clientes de instituciones financieras están seguros, no estuvieron en peligro y no han sido el objetivo de ataques.

Al preguntarle si coincide con el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, en el sentido de que el monto sustraído es “ridículo”, considera que está completamente fuera de lugar, pues es un tema que a la gente la deja preocupada, al retrasarse sus pagos.

Aclaró que las investigaciones y la evaluación del daño siguen, por lo que no pueden concluir que es un caso cerrado, ya que necesitan que terminen las pruebas forenses y van a demorar el tiempo que sea necesario, para determinar sus causas y camino, y eso no tiene un plazo cierto, “hay que identificar cuál fue la tecnología detrás del ataque”, dijo.

Antes, por la mañana, el vicepresidente de la ABM señaló que alrededor de 100 millones de pesos era el cálculo de las pérdidas de las instituciones financieras a causa de los ataques cibernéticos.

“Algunos bancos perdieron montos pequeños luego de que los criminales lograron retirar el dinero, pero son cantidades ridículas. Tampoco son 50 dólares; estamos hablando sí de millones, pero muy por debajo de las cifras que se manejaron; no la tengo en la cabeza, pero debe estar alrededor de 100 millones de pesos”, expresó Robles Miaja.

Previo a su participación en un evento organizado por la calificadora Fitch Ratings, el también presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer aseguró que la confianza en las instituciones financieras no se ha perdido ni se puede perder, porque el SPEI no se vio afectado directamente con el mencionado hackeo, sino a través de algunos proveedores que conectaban a los bancos a ese servicio.

Aseguró que “sí se ha recuperado dinero; hay una investigación seria que se está siguiendo, no solo a nivel de Banco de México, sino de justicia y de ciberseguridad; sí se espera que sean detenidos los culpables, pues es importante que la impunidad no prevalezca en este caso... el público no perdió ni un peso”.

Robles Miaja dijo que aunque la operación ya se está normalizando; además, el comité de la ABM está trabajando muy de cerca con las autoridades.

En relación con las medidas de seguridad anunciadas por el Banxico, aunadas a la creación de la Dirección de Ciberseguridad, refirió que ante los riesgos a los que está expuesta la banca desde hace tiempo, el sector ha invertido desde entonces, por lo que esto es una formalización de un trabajo conjunto que ya se viene haciendo y es visto con buenos ojos.

PGR CUENTA CON PISTAS

La Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, de la Agencia de Investigación Criminal, tiene en sus manos la indagatoria por el ciberataque que sufrieron cinco instituciones financieras, hackeo que derivó en diversas transferencias financieras no autorizadas.

La Unidad de Investigaciones trabaja en recabar los registros y procedimientos de operación de todos los sistemas involucrados que soportan la operación del SPEI de los afectados y proveedores de servicios de enlaces de comunicación del sistema con el Banxico.

A partir el ciberataque, Banxico anunció la creación de una dirección de Ciberseguridad, que se encargará de establecer políticas, lineamientos y estrategias institucionales para fortalecer la seguridad de la información así como de los sistemas que soportan la operación y procesos de la institución.