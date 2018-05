20 bancos operan con transferencias lentas: Banxico

Ciudad de México

Tras detectar que cinco bancos fueron robados a través de "transferencias no autorizadas", alrededor de 20 instituciones financieras están operando en el sistema alternativo de pagos del Sistema de Pagos Interbancarios (SPEI), por lo que los tiempos de envío y recepción de las transferencias continuarán lentos, informó la directora del Sistema de Pagos del Banco de México (Banxico), Lorenza Martínez.

“A raíz de los eventos sucedidos, algunas instituciones se han movido a un modo alterno de operación, que es más seguro, y eso implica que los tiempos de envío y recepción para estas instituciones pueden ser relativamente más lentos”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Grupo Fórmula.

Martínez explicó que los bancos tuvieron que migrar al sistema alterno justo por la identificación de algunas transferencias que no habían sido registradas por los bancos, que “no fueron reconocidas por las instituciones de envío; y algunas de estas transferencias llegaron a un banco receptor y de ahí fueron retiradas en efectivo”.

La funcionaria precisó que aunque sí hubo sustracción de recursos de las instituciones financieras, el dinero de los clientes está seguro.

“Es muy importante que si algún cliente ha tenido problemas con una transferencia tienen que verlo con su banco, puede no estar relacionado con esto y tener algún problema operativo; porque los recursos que se han observado no reconocidos por la banca, vienen de cuentas no registradas. Son cuentas que fueron inventadas para hacer esta sustracción de recursos”.

En este mismo programa, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, dijo que los únicos que todavía no registran fallas formales en términos del SPEI son Bancomer y Banamex, porque ellos tienen sus propias conexiones, no se las da ningún proveedor.

“Me parece que los únicos que todavía no registran fallas formales, vamos a llamarle así, en términos del SPEI, es Bancomer y Banamex; porque ellos tienen sus propias conexiones, no se las da ningún proveedor. Las grietas o ventanas, como se le llama en este argot, han sido encontradas en los proveedores que le dan servicios a otros bancos”, dijo.

Di Costanzo pidió a los usuarios acudir a la Condusef en caso de que una transferencia llegara a tener una tardanza de más de una semana.

