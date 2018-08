10 pasos para ser un viajero responsable

Martina Spataro

Cada día más personas se animan a viajar a lugares desconocidos en búsqueda de experiencias únicas. El turismo puede ser una práctica muy enriquecedora para todo el mundo si las personas se preocupan por cómo viajan.



Si quieres entender de qué forma puedes contribuir a que la industria del turismo deje de ser tan contaminante y pase a ser una sustentable, aquí te damos 10 consejos de la Organización Mundial del Turismo y el portal de Responsable Travel.



Estar abierto a tradiciones y culturas distintas a las tuyas.

Esta es la mejor forma de tener experiencias que transformen ideas y la manera en la que percibes el mundo. Hay que ser tolerantes y respetuosos de la diversidad. El viajero debe intentar no juzgar creencias o tradiciones ajenas porque considera que las suyas son más importantes.



Ayuda a cuidar y procurar el medio ambiente.

A la hora de comprar recuerdos del viaje pon atención para que no compres productos hechos de animales endémicos. Tampoco te lleves plantas, o la famosa concha que te encuentras en la orilla del mar. Todo eso es parte del ecosistema que debemos recuperar.





Estudia y planea tu viaje.

Aprende todo lo que puedas para planear tu ruta lo mejor posible y dejar menor huella ambiental. Usa transporte público o bicicleta. También, es importante tener una idea de las creencias de cada localidad para interactuar desde sus parámetros y no los tuyos. Acuérdate, tú eres el visitante.



Compra local.

Viajar, en principio, se trata de conocer cosas diferentes. Entonces, procura no recurrir a lo familiar comprando en tiendas o franquicias que conoces. Prueba otros productos y trata de que tu consumo contribuya a la economía local.







El marketing puede hacer maravillas para disfrazar hechos. Si tu hotel dice que es ecológico, pregúntale cosas similares a estas para que veas si es cuestión de pura apariencia:







1. ¿De qué forma apoyan a la comunidad local?

2. ¿Tienen una política en su hotel de medio ambiente y relación con la comunidad? Si te dicen que sí, pide que te cuenten cuál es.

3. ¿Qué tipo de medidas tienen para cuidar el agua y el medio ambiente?

4. ¿Qué porcentaje de productos y servicios se obtienen a menos de 25 km del hotel?





No viajes pesado y empaca productos ecofiendly.

Más peso en tu maleta equivale a más gasolina y más contaminación. Si te hace falta algo, ya que estés en tu destino, compra algo de la localidad y apoya su economía. Y cuando hagas tu maleta intenta que tus productos de higiene sean biodegradables, sobre todo si vas a pasar mucho tiempo en el agua.



Consiéntete pero no tanto.

Cuando la gente viaja suele aumentar su consumo de agua y por ende el desperdicio. Trata de tener cuidado con eso. Otra manera de ser consciente es intentar no comprar productos de alimentos y bebidas que generen basura. Lo fresco siempre sabe bien.



Contrata tours locales.

Si a ti te interesan los tours, contrata a un guía local que te lleve a conocer el patrimonio cultural y natural. La gente local es una buena fuente de información para entender los usos y costumbres. No seas tímido, interactúa con ellos y responde cualquier duda que tengas para hacer tu viaje más responsable.



No tomes decisiones ciegas.

La confianza es fundamental para viajar, pero eso no quiere decir que no puedes tomar decisiones informadas. Es probable que existan tours locales que dañen al medio ambiente, como actividades de caza y otras que podrían ser ilegales. Por eso…



Investiga los reglamentos locales.

Cada lugar tienes sus políticas y sus reglas. Es tu responsabilidad saber cuáles son para que no vayas a incumplir con algo que pueda afectar tu viaje o a la localidad.



Ahora sí estás listo, empaca tus cosas y ¡disfruta el viaje!



