Campamentos de verano: tus hijos se divierten… ¡y tú lo agradeces!

Ciudad de México

Vacaciones escolares. Tus hijos están felices porque se llegó este día y tú, atareada buscando dónde mandarlos durante esas horas que tienen libres.

Claro, no se trata de que seas mala madre y no quieras tenerlos contigo, pero si trabajas fuera de casa es lógico que necesites un lugar a dónde llevarlos. Si estás en casa, también es conveniente que los niños pasen algunas horas ocupados con actividades estructuradas, porque el ocio total no es recomendable.

Tu tarea es encontrar un curso de verano que deje satisfechos a todos: a tus hijos, a ti y a tu presupuesto. La compañía consultora en educación y deporte, Ertheo, compartió para el portal de ABC los puntos básicos para tomar esa decisión.

1. Duración y destino del campamento. Esto es clave porque se trata de la disponibilidad y la flexibilidad de la familia en distancias a recorrer y tiempo que le dedicará.

2. Temática del campamento. ¿Qué le gusta a tu niño?, ¿qué área necesita reforzar? Cada campamento tiene un énfasis en particular, hay deportivos, creativos, de idiomas.

3. Instalaciones del campamento. Asegúrate de que cumplen las medidas de seguridad básicas.

4. Actividades. Que el método de aprendizaje sea lúdico para que la educación sea mucho más efectiva. No lo olvides: ¡son vacaciones!

5. Los valores. Tiempo ideal para que refuercen conceptos como el compañerismo, respeto o la organización.

6. Alimentación y equipo médico. Sumamente importante en un campamento de actividades físicas.

7. Desarrollo de su autonomía. Son espacios útiles para inculcar disciplina, trabajo y responsabilidad en las tareas diarias.

Ahora sí, lánzate a la aventura de buscar el campamento de verano ideal para tu familia. En internet y redes sociales de seguro encontrarás información de las mejores opciones en tu ciudad.









