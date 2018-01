¿Cuánto sabes de lenguaje corporal masculino?

Ciudad de México

En un mundo digital donde las relaciones interpersonales se dan por medio de correos electrónicos, redes sociales y apps de citas, puede pasar que al momento de conocer a tu prospecto te sientas confundida sobre las señales no verbales que te manda. Esta guía no es definitiva, pero puede ayudarte en la interpretación del lenguaje no verbal masculino, ¿estás lista?

TE RECOMENDAMOS: Oído y olfato son la clave para que seas atractiva

Postura



Fíjate en cómo está sentado. ¿Se inclina ligeramente hacia ti? ¿O está alejado, distraído o pendiente del teléfono? Una inclinación hacia el frente o que su torso esté un poco girado hacia ti significa que está interesado en lo que dices, asi que es muy buena señal.

Proximidad



La necesidad de estar un poco más cerca de una persona indica que hay un interés romántico, así que pon atención si al caminar juntos se acerca un poco más o si se sienta más cerca de ti.

Contacto visual



Si hacen contacto visual, definitivamente te está poniendo atención. También fíjate si sus pupilas están dilatadas, porque esa es la forma en la que reacciona el cerebro cuando ve algo o alguien que le gusta.

Si cuando platican hay un breve e inocente contacto físico, como tocar tu brazo o tu hombro, por ejemplo, puedes considerarlo como una muestra de interés, aunque la ausencia de contacto físico puede sugerir que no está interesado, también podría ser que respeta tu espacio o es tímido.

La iniciativa de tomarte de la mano es una señal de que realmente hay un interés romántico y un deseo de conectarse contigo; por supuesto, la forma y el momento en que lo haga te dirán si se trata de un gesto dulce, después de un par de citas, o de un mal timing.

Si por el contrario, además de su conversación, sientes que de alguna manera es agresivo con sus gestos, invade tu espacio personal, te toca de manera sexual o te hace sentir temor o que estás en peligro, mejor sigue tus instintos y retírate. Si lo consideras necesario, pide ayuda al restaurante donde estés para que te llamen un taxi o pide a un amigo que pase a buscarte.

El lenguaje corporal es tan importante como el verbal, así que trata de estar atenta durante la cita; si sientes que algo no va bien, quizás has detectado una incongruencia entre lo que te dijo y sus gestos.

Por otro lado, si estás interesada, pero eres tímida, intenta darle señales que le animen a seguir viéndote: sonríe, mírale a los ojos y dale tu atención.





CR