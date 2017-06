Consecuencias de tener una madre ausente

Ciudad de México

Es un hecho que no todas las personas están listas para tener hijos y que muchas mujeres no lo estaban en el momento de ser madres. Algunas veces no era el momento oportuno para tenerlos, otras veces no se tienen las herramientas emocionales necesarias para poner en práctica una maternidad sana. De estas situaciones deriva el síndrome de madre ausente.

Sin importar los motivos que le hagan actuar así, cuando una madre es fría, inaccesible o está ausente deja una marca en sus hijos que puede ser difícil de sobrellevar.

Un niño que resiente la ausencia física o emocional de su madre desarrolla un sentimiento de rechazo que le hace estar enojado y al mismo tiempo sentirse solo y defraudado; puede dejar de comer como una forma de expresar que se siente abandonado, adoptar conductas de riesgo y de baja autoestima, llorar mucho, hacer rabietas y volverse dependiente con otras personas porque le faltan las habilidades sociales para solucionar problemas.

Si estos problemas no encuentran una solución en la infancia, gracias a una figura materna que le guíe, pueden durar hasta la edad adulta y necesitar la ayuda de un especialista que le apoye a superar el duelo de la ausencia y los sentimientos de abandono.

Si el ritmo de vida no te permite pasar mucho tiempo con tu hijo o hijos, procura estar cercana a ellos emocionalmente, aunque trabajes buena parte del día. Organiza un momento para ir a los tacos o tomar juntos un helado y platicar, o bien, salgan en familia. Lo importante es que conecten entre ustedes y pasen tiempo de calidad juntos.

