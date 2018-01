Siete puntos a considerar en pareja antes de la paternidad

Ciudad de México

Si tu relación de pareja se está volviendo seria y siempre has querido tener hijos, no tengas miedo de platicarlo con tu pareja; es mejor que ambos tengan claras sus expectativas sobre la paternidad antes de que los hijos lleguen. Aquí te dejamos una lista de puntos a considerar que suelen ser más complicados.

1. Los cambios físicos y emocionales que se dan durante el embarazo, para ambos.

2. ¿Quién te hará compañía durante las consultas médicas, exámenes o clases?

3. ¿Cómo prefieren que nazca, en un hospital o en casa?

4. ¿Qué pasaría si el bebé no está sano?

5. ¿Cuál es el papel de los abuelos?, ¿pondrían límites o quieren que participen activamente en su educación?

6. ¿Qué tipo de hábitos y valores quieren incluir en su educación y durante su crecimiento?

7. ¿Qué pasaría en caso de una separación?, ¿cómo manejaría la custodia, la casa, lo gastos?

Conversar sobre estos temas y llegar a acuerdos mutuos es la base sobre la que construirán la crianza de sus hijos, pero deben estar conscientes que la paternidad es un viaje de crecimiento y evolución donde seguramente cambiarán sus posturas en favor de una mejor convivencia.









