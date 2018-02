¿Sufres depresión post coito?

Ciudad de México

Hombres y mujeres estamos expuestos al síndrome de disforia postcoital, el cual no se trata de una verdadera depresión, sino más bien es un bajo estado de ánimo, breve y poco profundo, que aparece después de la relación sexual. Un estudio publicado en International Journal of Sex Health estableció que hasta un 10 por ciento de las mujeres lo padecen.

Así como el dolor, el sentimiento de angustia, tristeza y desconcierto no son opción en las relaciones íntimas, pues no importa si tu encuentro sexual fue satisfactorio o no, si al final hay ese sentimiento, debes alejarlo.

La disforia postcoital, es más común de lo que se piensa y no tiene que ver con la duda de si tu pareja está comprometida, siente amor o solo es sexo.

Además, psicólogos consideran que algunas personas suelen tener sentimientos encontrados derivados de su educación, religión y otras influencias, o que hayan experimentado algún tipo de abuso, lo cual puede producir culpa y represión.

Es posible que exista una predisposición biológica, ya que los cambios hormonales que se experimentan tras el orgasmo a veces pueden originar jaquecas, debido a una reducción en la actividad de una región cerebral relacionada con el miedo.

Este problema tiene solución. Si crees que puedes padecer disforia postcoital, busca la ayuda y apoyo de un terapeuta, un sexólogo, y por supuesto, de tu pareja.









