¿Propósitos de Año Nuevo? ¡Sé realista!

Este Año Nuevo, ¿qué te parece si te enfocas en metas pequeñas y realistas en lugar de las que en otros años has hecho y no has cumplido?

Se honesta contigo misma y fíjate propósitos que puedas cumplir y que te hagan una mejor persona o mejorar tu salud.

Puedes comenzar por proponerte comer menos comida chatarra, disminuyendo las porciones hasta eliminarla.

Otra opción es tomar más agua. Dile bye-bye al refresco y concéntrate en consumir tu porción diaria de agua.

También puedes proponerte decirle a las personas lo que en verdad sientes por ellas.

Deja un poco el celular y comienza a entablar conversaciones con personas reales.

Aprender algo nuevo como manejar, cocinar, hornear un pastel; no importa qué, aprender siempre es bueno.

Leer más. Fíjate una meta realista si nunca has leído, comienza por proponerte tres libros al año, de modo que se te haga el hábito.

Mejorar tu autoestima. Si es necesario acudir al psicólogo, asiste, fíjate el propósito de verte en el espejo y gustarte a ti misma o de descubrir cómo puedes mejorar para que comiences el cambio.

Ordena tu habitación con regularidad o sé más ordenada en la oficina; el punto es que busques un cambio positivo.

Disfrutar de un día en la naturaleza con tu familia sin la intervención del internet y las redes sociales.

Jugar con tus hijos, sobrinos o nietos y volver a reírte como una niña.

Agrega el propósito que quieras, recuerda que el punto es que el 2018 sea mejor que el año que dejas atrás.









