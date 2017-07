Homeschooling… ¿puedo hacerlo yo?

Ciudad de México

La forma en la que tus hijos aprendan ahora puede ser en casa. Si no has encontrado una buena escuela o simplemente no te atrae la idea de llevarlo a un colegio, debes saber que el homeschooling es una opción para ti.

La educación en casa es cada vez más popular en México, donde los niños toman clases desde la comodidad de su hogar y a la edad de los 10 años presentan un examen en el Instituto Nacional de Educación de los Adultos, para acreditar su nivel académico.

Desde schoolchoiceforkids.org aconsejan tener en cuenta algunos detalles antes de ponerse manos a la obra.

Determinar si el programa de homeschooling es lo mejor para su familia: puede que los horarios, el estilo de vida o el propio niño no se adapte con facilidad a la educación en casa. En ese caso habría que reconsiderar las filosofías y metodologías de estudios. Conocer la ley: mantente al día de la legislación, la cuestión de los exámenes, las materias que deben impartirse y otros muchos asuntos Encontrar el apoyo y la ayuda necesarias: hablar con otros padres, profesores, educadores y psicólogos puede ser de gran ayuda para orientarte sobre este tipo de programa Decidir qué tipo de plan de estudios va a usarse: hay tantas metodologías de enseñanza y la adaptación a cada uno de ellos es un proceso largo y costoso fundamentado en prueba-error.





