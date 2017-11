¿Conoces la regla de los cuatro regalos?

Ciudad de México

Se acerca Navidad y con ella la larga lista de regalos en la carta a Santa. Los menores no toman en cuenta los gastos o la economía que pueda o no tener Papá Noel, al menos no como tú la tienes en cuenta.

No te compliques tratando de cumplir todos sus deseos, la regla de los cuatro regalos es ideal para que Santa no se equivoque esta Navidad.

TE RECOMENDAMOS: Mamás de YouTube al rescate

Esta regla dice que cuatro es la cantidad óptima de regalos para que tu hijo reciba, y se sugiere para evitar que el niño obtenga una cantidad enorme de juguetes que al final del día no usará. Para estos cuatro regalos toma en cuenta las siguientes sugerencias.

Uno de los regalos debe ser algo que pueda usar , como ropa o zapatos.

, como ropa o zapatos. El segundo es algo que realmente necesiten . Puede o no ser costoso, hablamos de quizá una computadora para sus estudios o un accesorio que ocupe para ejercer sus actividades extracurriculares (un balón, un bat de béisbol, etc.)

. Puede o no ser costoso, hablamos de quizá una computadora para sus estudios o un accesorio que ocupe para ejercer sus actividades extracurriculares (un balón, un bat de béisbol, etc.) El tercer regalo debe ser algo que en verdad desee , como un juguete o videojuego.

, como un juguete o videojuego. El cuarto regalo puede ser un libro o algo que lo motive a leer y que fomente en él este hábito para que aumente su capacidad intelectual.

Ahora ya lo sabes, no comprometas tanto a Santa ni a su bolsillo y haz que tu hijo valore lo que tiene y lo que ha recibido.











RL