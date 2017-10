¿Quieres más orgasmos? Tal vez el kung fu vaginal es para ti

Ciudad de México

Si quedaste un poco desilusionada luego de que en ese momento de pasión que tanto habías planeado no lograste tener un orgasmo, no te preocupes, es algo que pasa por muchas razones, como la falta de estimulación en zonas erógenas, la anargosmia, una disfunción sexual que afecta a las mujeres mediante la inhibición del orgasmo o incluso puede ser porque la penetración no es suficiente para sentir placer

Afortunadamente existen métodos alternativos que pueden ser de mucha ayuda para tu vida sexual, como el kung fu vaginal.

TE RECOMENDAMOS: Algunos beneficios que te trae la masturbación

Éste es una práctica ancestral taoista originaria de China que ha cautivado a las mujeres por su efectividad, ya que ayuda a fortalecer los músculos de las paredes vaginales.

Aunque suena algo fuera de lo común una piedra de jade, un hilo de nylon y un objeto que sirva como contrapeso, como una pelota de tenis o un pequeño saco de arroz, te ayudarán a prácticar esta técnica y comenzar a mejorar la calidad de tu vida sexual.

¿Cómo practicarlo?

En un extremo del hilo amarra la piedra de jade y en el otro el contrapeso. Inserta la piedra de jade, previamente esterilizada, en la cavidad vaginal. En ese momento, procura hacer un ligero movimiento a manera de que el contrapeso funcione como un péndulo. De esta manera tendrás que contraer los músculos de tu vagina para evitar que el peso haga que la piedra salga y caiga.

Seguramente te preguntarás ¿cuál es su propósito? La intención de este ejercicio es aprender a controlar las contracciones de la vagina, lo que aumentará de manera muy considerable la calidad de tus orgasmos y tu apetito sexual. Pero no serás sólo tú la beneficiada, tu pareja también verá cómo aumenta el placer, ya que, como eres más consciente las contracciones vaginales, puedes controlarlas para masajear y el estimular el pene de tu pareja.

TE RECOMENDAMOS: Kegel, los ejercicios para fortalecer tu vagina

Lo recomendable es practicar este ejercicio por al menos 10 minutos al día y además verás cómo este ejercicio te ayudará a la incontinencia urinaria.

Si no tienes una piedra de jade, puedes reemplazarla por objetos mucho más recomendables como las bolas chinas, conos pélvicos que puedes encontrar en cualquier sex shop.









CR