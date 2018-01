Algunas ideas románticas para San Valentín

Ciudad de México

Se acerca San Valentín, y aunque existen planes románticos muy clásicos como ir al cine o a cenar, admitámoslo, ya no son tan originales y si tienes años con tu pareja, quizá sea momento de crear nuevas opciones románticas y divertidas.

Este 14 de febrero caerá entre semana, justo en miércoles, y si tu pareja y tú tendrán el día libre, que 'a todo dar', pero si no, una buena idea es postergar la celebración para el fin de semana.

1. Salgan a pasear fuera de la ciudad: Una idea romántica para realizar en pareja es conocer los atractivos turísticos que te rodean y tomar un autobús muy temprano e ir a un Pueblo Mágico de tu localidad, comer ahí, pasear por sus calles y disfrutar de un entorno muy diferente al tuyo.

2. Día de películas: Otro plan de San Valentín poco usual, pero recomendable si ambos están de acuerdo, es 'tirar flojera' y disfrutar en casa de películas, comida chatarra, pedir una pizza o la comida de su elección y disfrutar de la soledad; parece un plan aburrido, pero puedes gozar con tu pareja sin el bullicio que se genera en esa fecha en restaurantes y cines.

3. Día de campo: Ahora que si son una pareja de aventureros pueden levantarse antes del amanecer y conducirse a la playa, bosque, montaña o espacio natural que tengan cerca para tener un día de campo lejos de todo y de todos.

4. Aperitivos económicos: Si tu pareja y tú no tienen mucho presupuesto, pero no quieren quedarse en casa, pueden tener un día divertido comiendo algún aperitivo de bajo costo: tacos, tortas, elotes, la variedad abunda en nuestro país, y caminar para descubrir los rincones del lugar en donde viven; recuerda que el punto es divertirse y ser felices, no ver la cantidad que gastan.

5. Preparar la cena romántica juntos: Otra opción es disfrutar de un día en la cocina, ir a la casa de uno de los dos y preparar una cena romántica de diferentes tiempos: la preparación de entradas, platillo fuerte y postre les tomará tiempo, pero el resultado será una rica cena y un día de diversión juntos.

¿Se te ocurren planes diferentes? Cuéntanos.









