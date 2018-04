Cómo lograr una buena convivencia entre hermanos

Ciudad de México

Si tienes más de un hijo seguramente en ocasiones te ves en la difícil tarea de separarlos porque se están peleando, algunos niños parecen ser enemigos de sus hermanos y si ese es el caso de los tuyos, no te preocupes aquí te daremos algunos consejos que te ayudarán a fomentar la unión y amistad entre ellos.

Las peleas pueden darse por celos, llamar la atención de los padres o solo por aburrimiento, pero lo idea es que los padres les brinden la atención por igual y que fomenten entre ellos la unión.

Intenta primero con situaciones pequeñas, por ejemplo el que se ayuden a recoger los juguetes que han usado, pero ambos por igual y no que el trabajo lo termine haciendo el que es menos dominante, (que suele ser el menor). Tú debes hacerles notar que entre ellos pueden hacerlo más rápido y mejor a que si lo hicieran solos.

Lo anterior aplica en diferentes circunstancias, desde poner la mesa hasta quizá realizar un proyecto juntos.

Fomenta el juego familiar y pueden haber pleitos por quién gane o pierda esto también es bueno porque los enfrenta al hecho que no se puede ganar siempre, pero eso no es causa de berrinche o derrotismo; además el ganador aprende a que no debe burlarse del perdedor.

Los deportes juntos puede fomentar aún más el espíritu de equipo y unirlos más.

Permite que cada uno tenga su espacio, sus amigos, sus juguetes e intereses no hagas que uno cargue con el otro para todas partes, deja que tengan la libertad de ser "únicos".

Olvídate de comparaciones o favoritismos "todos coludos o todos rabones", cada niño es diferente y no tienen por qué ser igual de buenos que sus hermanos, y esto aplica en comportamiento, deportes, escuela o lo que sea.

Establece reglas y que se respeten, no permitas que el menor haga actividades que le permitas al mayor porque ya tiene edad, él debe comprender que cada cosa tiene su lugar y su tiempo.





