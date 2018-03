Las reglas para una tener un buen “free”

Ciudad de México

Si ya te decidiste que no quieres una relación seria, que tienes ganas de experimentar un "free" o como otros le dicen una relación de amigos con derechos, entonces más te vale que hayas considerado las reglas del juego, y si no las conoces aquí te las presentamos.

- Hazlo con alguien de confianza: Primero debes entender que esta relación debe ser de preferencia con un amigo de confianza o que te atraiga físicamente, con la cual te sientas cómoda, es importante que desde el principio establezcas que únicamente te interesa el placer físico pero que pueden mantener una relación de amigos fuera de la alcoba sin ningún problema.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quieres ser delgada o tener amor?

- No es tu novio: Debes entender que con él no tendrás citas ni lo buscarás para sentirte amada, es más pasarán más tiempo en la cama teniendo sexo que en otro lugar, así que no te sientas si no te llama al día siguiente, recuerda: no es tu novio.

- Olvídate de mandar mensajes a cada hora del día: no se trata de que seas empalagosa o que él lo sea contigo, recuerda que son un free así que no es necesario el romanticismo o la ternura, de ser posible solo usa los mensajes o llamadas para citarse y tener sexo.

-No lo presentes: Renuncia a la idea de presentarlo a tus amigos o familiares, es una relación pasajera no un noviazgo formal, entre menos personas estén involucradas mejor.

-No te confundas: Aunque es difícil no es imposible tener sexo sin conexión mental o sentimental, así que en lugar de meterse en esos enredos, mejor relájate y disfruta de tu free, como quien dice "flojita y cooperando".

-Pon límites: El hecho de que no sean una pareja no te quita el derecho de poner límites, no por ser free debes aguantarle cualquier cosa, si algo no te gusta estás en total libertad de decirlo, uno de los límites que deben plantear desde el principio es determinar si serán o no un free exclusivo.

-No es para siempre: Recuerda que un free así como puede iniciar fácil igual puede terminar, y si alguien se presenta en tu vida con quien quieras una relación seria, solo dile a tu free hasta aquí y comienza tu relación amorosa sin culpa.

-Siempre usar protección : La regla de oro para cualquier encuentro sexual y más para una relación que únicamente se basa en sexo es siempre usar condón, no importa la confianza que se tengan tu cuerpo debes respetarlo, cuidarlo y amarlo.













CR