Después de cinco frases, se nos murió el amor

¿Estás pasando por un mal momento en tu relación? ¿Tu pareja ya empezó utilizar frases no muy comunes? Pues de acuerdo con un estudio publicado por Psychology Today, existen oraciones que son signo de alarma ya que pueden significar que un noviazgo o matrimonio se encuentra en un momento de ruptura.



No obstante, si detectas que tu pareja te dice las siguientes palabras con frecuencia, quizá debes evaluar si es posible resolver sus problemas antes de decidir terminar la relación.

1. Estás exagerando

Tu pareja utiliza esta frase, sobre todo cuando él o ella provocó ese sentimiento. Si la persona no ofrece una disculpa ni reconoce su falta y te culpa al decirte exagerada es mala señal.

2. Ese es tu problema

Esto aplica sobre todo en momentos de crisis económicas o de tiempo, cuando en lugar de formar un equipo para salir adelante, te deja toda la responsabilidad.

3. No tengo por qué darte explicaciones

Este tipo de respuestas tiende a ser tajante y se utiliza para evadir una conversación, sobre todo cuando la otra persona no entiende que estar en una relación no significa perder la libertad.



4. Si no te gusta, te puedes ir

Puede ser que la otra persona te diga cosas así y ni siquiera esté dispuesta a admitir sus errores o a negociar una posible solución.

5. Me da igual

Suele emplearse cuando se pide una opinión o se comunica que se hará algo nuevo o diferente. Incluso si se trata de un asunto importante, como cambiar de trabajo, tomar un curso o cambiar todo el orden de la casa, si no existe el menor interés, es señal de que la relación está por terminar.









RL