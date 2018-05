Cinco mitos del feminismo

Ciudad de México

¿Por qué el feminismo a veces suena como una mala palabra?

Tenemos la esperanza de que esto sea consecuencia de un terrible malentendido, es más, estamos seguras de que nadie en su sano juicio y con la información correspondiente podría oponerse a un movimiento de este tipo.

Por eso decidimos hacer algunas aclaraciones sobre el movimiento, por las dudas. Aquí van los cinco mitos más populares sobre el feminismo:

1. No, feminista no es lo mismo que lesbiana. Sí, puedes ser feminista y rasurarte las piernas o pintarte las uñas e ir por un té chai con las amigas. También puedes escoger no hacerlo. Incluso puedes escoger no ser feminista y está todo bien, porque el feminismo existe justamente para que tú hagas lo que tengas ganas de hacer.

2. No, el feminismo no está caduco, y no, aún no tenemos la ansiada libertad. Ahí está el chiste, el que tú tengas libertad y oportunidades no quiere decir que todas las mujeres la tengan igual que tú. Todavía hay muchas mujeres que viven la violencia y la marginación. Sencillo, el feminismo es un movimiento social y colectivo.

3. No, no tienes que ser mujer para ser feminista, de hecho muchos hombres lo son.

4. No, las feministas no odian a los hombres. Sí, puede ser que algunas tengan poca paciencia, pero pónganse en sus zapatos... han de estar un poco cansadas de explicar la misma cosa una y otra vez.

5. No, no existe tal cosa como "feminazi", lo sentimos. ¿Un movimiento que le permitió a la mujer votar, estudiar, decidir qué hacer con su vida, cómo, cuándo y con quién, por algún extraño motivo se asocia con el Nazismo? El chiste se cuenta solo.









JCH