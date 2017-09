Engaña a tu hambre y come menos

Ciudad de México

Si estás haciendo dieta y crees que lo que comes no es suficiente porque te quedas con hambre, tranquilizate, siempre puedes recurrir al efecto placebo sugestionando a tu mente.

Una investigación del centro Rural and Environment Science and Analytical Services del Instituto Rowett, perteneciente a la Universidad de Aberdeen, en Escocia, reveló que, si comes una porción, pero piensas que consumiste una porción más grande puedes sugestionarte hasta lograr la sensación de saciedad.

Los investigadores hicieron la prueba con 26 voluntarios a quienes les dieron de desayuno un omelette con tres huevos. Pero a la mitad de ellos se les dijo que habían consumido solamente un omelette con dos huevos, y a la otra mitad que habían comido un omelette con cuatro huevos.

El resultado fue que los participantes que habían creído que comían menos, sentían más hambre y comieron más a la hora de la comida.

Posteriormente, se midieron los niveles de grelina (hormona del hambre), en los participantes, pero esta no estaba alterada, lo que comprobó que los efectos eran generados por la sugestión psicológica.

Así que ya lo sabes, quizá el logro de tu dieta esté al alcance de la sugestión. ¿Lista para comprobarlo?









