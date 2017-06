Dietas poco saludables, ¿funcionan?

Ciudad de México

Si has probado de todo para perder peso, tal vez no estás haciendo la dieta adecuada… o eso te responderían las personas que practicaron estas poco convencionales dietas.

1. La de la vitamina T: Sí, con tacos. Creada por científicos “del taco” prometen que esta dieta mejora la salud sexual y el crecimiento de la barba (no, no es broma). Lo sentimos, pero no es apta para veganos.

TE RECOMENDAMOS: Dieta mediterránea, combate el envejecimiento cerebral

2. La de McDonald's: John Cisna perdió 56 libras en seis meses comiendo sólo en McDonald's. Incluso lo documentó en un libro. Aunque esta dieta sí tiene un respaldo realista, los expertos opinan que aunque el luchador perdió peso, sus niveles de sodio eran demasiado altos y tenía carencias vitamínicas.

3. La dieta de la galleta: El Dr. Siegal promete una pérdida de peso con esta dieta que consiste en comer nueve galletas formuladas especialmente para asegurate el control del hambre y una comida de entre 500 y 700 calorías. Sol Owell afirmó haber perdido poco más de 20 kilos con esta dieta y mucho ejercicio.

4. La codiciada dieta de la pizza. Pasquale Cozzolino, cocinero de este platillo contó cómo perdió cerca de 43 kilos comiendo únicamente pizza margarita.





mrf