YoNoCierroLosOjos: educar desde la niñez para prevenir violencia contra la mujer

Ciudad de México

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizaciones de la sociedadcivil, personajes del medio artístico y comunicadores se unieron para presentar la segunda parte de la campaña #YoNoCierroLosOjos, que tiene como objetivo visibilizar la violencia contra las mujeres que se vive en México.

La primera etapa se realizó el 25 de noviembre de 2017 el Día Internacional de la No Violencia, en donde se presentaron dos videos que se compartieron en redes sociales, se hizo un llamado a la no violencia y a no ser indiferentes ante esta problemática.

En esta segunda etapa se hizo un llamado para educar tanto a niñas y niños por igual desde el hogar, las escuelas y la sociedad en general, para erradicar esta problemática de violencia contra la mujer que en muchas ocasiones se aprende desde la niñez.

Para ello invitaron a visitar la página www.yonocierrolosojos.com, en donde se presentan acciones que pueden realizarse en cualquier momento, entre ellas: reflexionar sobre actitudes violentas y sobre la forma en la que se es parte de este problema, enseñar a hijos e hijas a respetar a todas las personas, cuestionar las ideas que señalan que los hombres y las mujeres están obligadas a cumplir con diferentes obligaciones y roles, pronunciarse en todos los espacios de la vida en contra de la violencia hacia las mujeres.

También se indica que sí se ve a una mujer siendo violentada involucrarse y preguntar si necesita ayuda; nunca culpar a una mujer víctima de violencia; asegurar de qué trabajo, escuela, hogar, familia y grupos de amigos estén libres de violencia hacia las mujeres; entender y respetar que cuando una mujer dice que no es no; preguntar a todos y a todas que hacen ellos para no cerrar los ojos pregunta que se compromete a cenar y exigirá candidatos y autoridades a comprometerse acabar con la violencia en contra de las mujeres.





Como parte de las acciones para acercar la campaña al público infantil, se presentó el video "Mole abre los ojos", en donde el personaje principal, una niña llamada Mole, es testigo de diferentes escenas de violencia contra niños; este material se suma a los videos en donde se retratan situaciones de violencia cotidiana que sufren las mujeres.