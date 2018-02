Depilación rápida y sin dolor, ¿se puede?

Ciudad de México

La depilación es una actividad que está presente en casi todas las mujeres, deshacernos de esos vellos de más es esencial para lucir bien.

Tenemos que aceptar que la depilación en la mayoría de las veces es dolorosa, lleva tiempo y se hace cotidianamente.

No depilarnos es casi imposible, así que buscamos una manera de que al menos no sea dolorosa para ti. ¿Quieres saber qué hacer para que no tener dolor en tu próxima depilación?

Acude a un lugar donde sean profesionistas de la depilación .

. No te depiles los días posteriores a terminar tu ciclo menstrual, ya que la piel tiende a estar más sensible.

Toma más de dos litros de agua al día, ya que una piel hidratada disminuye el dolor.

Procura disminuir el consumo del alcohol, ya que este hace que fluya más la sangre por tu cuerpo y la sensibilidad está al tope.

Exfolia tu piel.

Con estos cinco consejos, te aseguramos que tu próxima depilación será rápida y lo mejor es que sin tanto dolor.









