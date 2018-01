¿Estás segura de qué sabes decir ‘No’?

Ciudad de México

Si este año lo iniciaste con la actitud de cambio en tu personalidad, primero debes detectar cuáles son tus debilidades y las negatividades que puedes superar para tener una mejor calidad de vida. Si tu problema es decir “no”, quizá no has reflexionado sobre qué te lo impide.

Si estás en esa situación y quieres conocerte a ti mismo para saber por dónde comenzar para ser más asertiva, aquí te diremos qué es lo que no te permite decir “NO”.

El temor a ser rechazado es una de las razones por las cuales no eres capaz de decir “no”. Rompe con este patrón y verás que no pasa nada.

Trabaja en tu autoestima, ya que tenerla baja evita que te sientas lo suficientemente importante para negarte, así que date tu valor como ser humano y atrévete a decirlo con todas sus letras: si no quieres hacer algo, NO LO HAGAS.

El punto anterior se refuerza con este, ten una autoestima sana para que tu lenguaje corporal indique tu seguridad, ya que el no tener contacto visual o una gesticulación suave, no ayuda a que puedas decir verbalmente “NO”.

Deja de apoyarte en otras personas para que digan no por ti; tienes voz, úsala para que expreses tu negativa, el mundo no se derrumbará, sólo anímate.









CR