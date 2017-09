Prepárate para cualquier emergencia

Ciudad de México

Estas últimas semanas nuestro país ha pasado por varios desastres naturales, como tormentas, huracanes y terremotos que han afectado a miles de personas. El apoyo que se ha mostrado con las comunidades más afectadas ha sido remarcable, pero también surge la pregunta de si estoy preparada para afrontar una catástrofe similar.

En teoría, todos deberíamos contar con un kit de emergencia en casa para hacer frente a cualquier situación, no sólo como indivíduos, sino como familia. Si no cuentas con uno no te preocupes, puedes comenzar a armarlo y estar preparada ante cualquier contingencia.

Lo recomendable es que tu kit cuente con artículos que puedan servirte para sobrellevar la situación por al menos tres días, y los artículos que debe incluir son:

- Agua: aproximadamente 3.8 litros (un galón), por persona por día

- Alimento enlatado suficiente para cada persona

- Botiquín de primeros auxilios

- Silbato para pedir ayuda

- Un radio con baterías

- Un celular con saldo, batería y un cargador solar por si se necesitara

- Linternas

- Baterías de repuesto

- Cubrebocas (suficientes para cada persona)

- Una lona y cinta adhesiva en caso de necesitar un refugio improvisado

- Fósforos o encendedor

- Navaja suiza

- Tijeras

- Bolsas de dormir





Intenta incluir entre estos objetos tu papelería personal para que no corra riesgos. Lo ideal es ponerla en una bolsa con cierre hermético.

Si tienes dudas de cómo armar tu botiquín, la Cruz Roja sugiere lo siguiente:

- Mascarilla de protección facial para dar respiración boca a boca evitando fluidos

- Guantes de látex o vinilo para realizar curaciones

- Toallitas de alcohol para limpiar las manos antes de realizar curación

- Vendas hemostáticas de diferentes tamaños para el control de hemorragias

- Suero fisiológico para limpiar heridas

- Antiséptico para prevenir la infección en el caso de heridas

- Gasas de diferentes tamaños para cubrir heridas y/o quemaduras

- Esparadrapo (cinta para sujetar vendajes)

- Curitas de diferentes tamaños

- Tijeras con punta redondeada

- Pinzas sin dientes

- Pañuelo triangular de aproximadamente 140x100x100 centímetros, esto puede servir para cubrir heridas, quemaduras, o improvisar un cabestrillo

- Vendas de diferentes tamaños













CR