Haz que tus hijos coman lo que deben

Ciudad de México

Si tu hijo no quiere comer lo que le hiciste porque dice que “no le gusta” cuando todavía no lo ha probado, o te dice que “está muy feo” cuando apenas lo sirves, déjame decirte no estás sola, muchas madres sufren con lo mismo y no saben cómo lidiar con este prblema.

Un truco para que tu hijo acepte los alimentos es cocinar juntos. Parece complicado ya que por lo regular nos dicen que es peligroso que lo niños estén en la cocina, y es verdad, pero podemos comenzar con que sólo nos pasen cosas del refrigerador, o que una vez picada la verdura, ellos mezclen la ensalada; elige tareas pequeñas que el niño pueda realizar.

Lo anterior funciona porque el niño sabe perfectamente lo que comerá y se divirtió ayudando, lo que hace un apoyo positivo a la hora de comer; además, estará emocionado por degustar lo que él mismo preparó.

Otra opción es crear un buen ambiente. Evita que tu pequeño esté sentado con distracciones como la televisión o procura ser amable con él a la hora de la comida. Si se siente cómodo con el ambiente, se sentará con placer a comer. Sé honesta ¿te gusta comer cuando andas fastidiada, molesta o harta? A tu hijo le pasa igual.

Algo que debes recordar es que no se debe forzarlo a comer. Su estómago es más pequeño que el tuyo, dale raciones menores y si te dice que ya terminó, respétalo, de esta forma únicamente comerá lo que su cuerpo necesita para sentirse satisfecho.

Sentarse en familia es buena opción para que tu hijo coma, ya que aprende viendo e imitando y si ve que todos comen lo que está en su plato, él querrá hacer lo mismo.

Seguro hay verduras que no quiere ni probar, pero ¿ya intentaste dárselas de otra forma? Los niños pueden llegar a ser fanáticos de las verduras. Por ejemplo, ponle unas gotitas de limón y una pizca de sal a verduras como el brócoli, la coliflor, lechuga o al repollo y observa la diferencia.

La hora de la comida es un espacio en el que se puede convivir de forma muy agradable, no debe ser una batalla campal para ver si come o no.

¡Buen provecho!









