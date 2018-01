Consejos para elegir los primeros zapatos de tu bebé

Ciudad de México

Para empezar debes saber que si tu bebé aún no camina los zapatitos rígidos aun no son una opción; tu bebé puede estar bien con calcetitas o zapatos de suela suave para mantener sus pies calientes; pero cuando ya dé sus primeros deberás tener en cuenta los siguientes consejos para comprarle a tu bebé los zapatos correctos.

El material de la parte superior de los zapatitos debe ser ligero y de fibras naturales, no sintéticas, para que sus pies puedan respirar y no suden tanto. Las suelas deben tener una tracción buena, ser flexibles, que no sean duras o lisas para que no batalle demás. Los zapatitos que llegan al tobillo no son obligatorios, pero ayudarán a que no se le salgan tanto.

Al comprarle los zapatitos, hazlo por la tarde cuando su pie está un poco hinchado, una vez que se los pongas, ayúdale a pararse para asegurarte que le queden correctamente; lo verificarás si puedes introducir un dedo en la parte trasera por el talón.

Déjalo que intente caminar en la zapatería y quítale los zapatitos, si notas irritación en alguna zona no los compres, y aunque el velcro es tentador, también les facilita a los infantes quitarse los zapatos y luego perderlos, así que mejor opta por las agujetas.









