Controla los celos y haz que tu relación dure

Ciudad de México

Uno de los problemas más comunes en las parejas son los celos, este monstruo de ojos verdes que es capaz de destruir relaciones y por eso deben ser controlados. Si tú eres de las que necesita "apaciguar" ese sentimiento, aquí te daremos algunos consejos para que puedas superarlos.

Aunque los celos son parte de una condición humana y es normal sentirlo, no es normal que estos te controlen... ¿lista para dominarlos?, recuerda que para que esto funcione debes realmente decidirte a cambiar.

TE RECOMENDAMOS: Cómo saber si tu pareja abusa emocionalmente de ti

Puedes comenzar por organizar tu vida, detecta los momentos en los que sientes más celos y haz una lista para que calmada puedas leerla de forma objetiva.

Antes que comiences con ataques de ira o enojo, invierte los papeles, pregúntate si él tendría motivos para ponerse celoso si fueras tú la que vive esa situación, ponlo en perspectiva si fueras tu la que recibe mensajes de tus amigos, o a la que llaman a media noche ¿sería porque tienes un romance secreto? O ¿es solo para saludar, o saber que estás bien?

Cuando reconoces que ese mensaje puede ser por motivo laboral, académico o porque a su amiga le pasó algo y requiere su ayuda, te das cuenta que no tienes por qué sentir celos.

Cuando analices e identifiques las situaciones en las que te dan celos, habla con tu pareja y explícale tus sentimientos ante estas situaciones, esto puede hacer que él cambie o te haga ver que no hay nada por lo que sentir celos, no hay una garantía de lo anterior, pero habrás confrontado mejor la situación, con su respuesta podrás determinar si quieres o no seguir con esa persona.

Si sale con sus amigos él solo, tú ve con tus amigas o amigos, esto mantendrá tu cabeza ocupada y cuando se reúnan cuéntense cómo estuvo su salida, notarás que en el mayor de los casos ambos se la pasaron platicando con sus amistades.

Una de las razones por las que sientes celos puede ser la falta de confianza en ti misma, debes trabajar tu autoestima, ya que al sentir celos solo demuestras que te sientes insuficiente para satisfacer a tu pareja, y eso no tiene por qué ser así, tú vales mucho, es momento de reconocerte como tal.

Es válido que pidas ayuda profesional para realizar un cambio a fondo y no solo eso, sino que logres tener una mejor autoestima.









JCH