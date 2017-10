Asegura Vertebra no obedecer intereses empresariales

Monterrey

Tras conformar una de siete ternas para integrar el Comité de Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el dirigente de Vertebra, Daniel Butruille, precisó que este organismo no obedece intereses empresariales, ni de políticos o partidos.

Lo anterior, ante la acusación del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en relación a que un grupo de notables integraría los consejos de Acompañamiento y de Selección que habrá de elegir al fiscal Autónomo, fiscal Anticorrupción, Auditor Superior y contralor estatal, que se presume tendrían intereses empresariales.

TE RECOMENDAMOS: Conforman ternas para Comité de Acompañamiento

"Nosotros no tenemos una línea de favorecer a nadie, anhelamos que sea algo histórico, que funcione muy bien y que sea muestra para todo México", mencionó Butruille.

¿Si ustedes llegaran (a conformar el Comité de Acompañamiento) firmarían que se comprometen a no favorecer intereses ajenos, o a partidos o a empresas?

"Eso es lo que hemos venido haciendo durante nuestro activismo social y político en busca de las cosas buenas para todos, a mí no me ha importado, si es azul, rojo, morado, el que sea, lo que haya que aplaudir lo aplaudimos y lo que haya que criticar lo criticamos, estamos tratando de elegir al más adecuado.

"Se trata de hacer un trabajo que pueda ser presumido en nivel República porque este es el único estado que está haciendo esto de meter ciudadanos a ese proceso de la selección de las figuras o los fiscales, entonces es un proceso arduo, es difícil, de entrada tendrán que ser abogados, y por ese solo hecho no podrán ser perfectos. En el caso de Vertebra no tenemos patrocinadores, por ejemplo, no hay ningún empresario que diga: 'aquí les pongo para que hagan esto'. No tenemos ese tipo de defectos", indicó el dirigente de Vertebra.

Expresó que por su parte el interés de que haya figuras confiables es legítimo, pues reiteró, es lo que buscan, y que no tengan intereses de empresarios, ni de políticos.