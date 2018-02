Por 14 de febrero, organizan 'Tinder UANL' y lo cancelan

Ciudad de México

Se acerca el 14 de febrero y hay quienes no desean pasar la celebración de San Valentín a solas. Con esa idea, el administrador de una página de Facebook de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) decidió darle "una ayudadita" a los jóvenes regios e inició su propio servicio de citas.

En la página Guerra de Facultades UNI comenzó la dinámica Tinder UANL, en el que los alumnos de distintas facultades de la universidad enviaban vía mensaje privado una fotografía suya, con el nombre de su facultad y el semestre.

TE RECOMENDAMOS: Lencería sexy para celebrar este 14 de febrero

Con esa información, el administrador crearía un álbum y los estudiantes podrían hacer match usando la reacción de me encanta de Facebook, que se caracteriza por ser un corazón, a las fotos de las personas que les parecieran atractivas.

Para el 13 de febrero, las personas que correspondan a la fotografía enviarían al administrador, también vía privada, su teléfono o usuario de skype para contactarlos con la persona con quien decidieran salir.

"Se puede escoger máximo dos personas por si no se hace con una o si no reciben respuesta", puso el administrador en la publicación en la que explicaba la dinámica, en la que aclaró "no prepas, (o sea, no niños)".

TE RECOMENDAMOS: Heladas harán más caro "el amor" este 14 de febrero

Sin embargo, la dinámica fue cancelada debido a algunas quejas en las que acusaban que en la dinámica estaba involucrada la propia UANL, información que el administrador aclaró.





Por supuesto, las respuestas de los alumnos no se han hecho esperar y las reacciones en Twitter van desde los aplausos, hasta la decepción por la cancelación y las burlas.





Este es el mejor comentario de Tinder UANL JAJAJAJA pic.twitter.com/GQaUe3CO9y — Miguel Hernandez (@ElfijoMiguel) February 6, 2018





Valio la pena cada maldito segundo que invertí desvelandome viendo Tinder UANL — debb (@debanhiesparza) February 6, 2018





- Y ¿Cómo se conocieron?

- Hicimos match en Tinder UANL

-Ahhh... pic.twitter.com/I4sGOSWUjP — Daniela Macarena (@DaniMacarenaa) February 6, 2018





No puedo esperar por ver el capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre Tinder UANL. — Ángel Alcalá (@_AngelAlcala) February 6, 2018





Una amiga me etiquetó en la pic de un bushon de Tinder uanl y me acaba de agregar, ya quiero que me canté unos corridazos bien altera2 — ℳ♥ (@michrdzs) February 6, 2018





Me dio curiosidad lo de Tinder UANL y vi esto, JAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJA pic.twitter.com/3fxEkYyDQD — TRANE (@HectorLimon99) February 6, 2018









ALEC