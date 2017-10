Pide AMLO evitar que Jaime use recursos de NL para su campaña

Monterrey

De visita exprés por la localidad, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, pidió a los organismos electorales vigilar que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón no utilice recursos de la administración estatal para su levantamiento de firmas y campaña.

En entrevista en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el aspirante a la Presidencia de la República resaltó que, por cuestión moral, Rodríguez Calderón debe dejar el cargo para ocuparse en su campaña.

TE RECOMENDAMOS: El 'Bronco' se registrará el sábado como independiente

A nivel general, adelantó que puede haber financiamiento de manera ilícita por parte de los partidos políticos, principalmente.

"Hay que revisarlo para que no se utilice el presupuesto, que no se utilicen los cargos con propósitos partidistas, eso sí debe cuidarse, sobre todo que el dinero del erario, el presupuesto de Nuevo León (no se utilice) para financiar la campaña del gobernador independiente.

"Sí, yo creo que lo mejor es que deje el cargo para que no haya sospechas porque aunque no se lo exija la ley, si están en el cargo y el mismo tiempo van a estar recogiendo firmas, pues hoy se da a conocer que ya están ofreciendo dinero para obtener las firmas y ¿de dónde va salir ese dinero o cuál va ser el origen de ese dinero? Puede ser dinero del presupuesto del Gobierno de Nuevo León, entonces lo mejor es que se haga a un lado y adelante", mencionó López Obrador.

De nueva cuenta, Andrés Manuel crítico que la figura independiente de Jaime Rodríguez es independiente pero del pueblo, y alegó que sigue formando parte de la "mafia del poder" al sostener que cuando recién se convirtió en mandatario estatal, tuvo una reunión con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

"Siempre he dicho que son independientes del pueblo, no de la mafia del poder, son lo mismo el PRI, el PAN, otros partidos y los llamados independientes, yo recuerdo que apenas ganó el actual gobernador de Nuevo León y se entrevistó con Salinas, ¿qué independiente puede ser?", cuestionó.

Concluyó que Morena está actualmente mejor posicionado en las encuestas de todo el país.

Sin embargo, adelantó que puede haber fraude electoral al poner como ejemplo las elecciones en el Estado de México en donde ganó el candidato del Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo.

PZVB