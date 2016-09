Llaman a la no violencia a LGBT y conservadores

Monterrey

Tras la polémica por el matrimonio igualitario y debido a que grupos a favor y en contra celebrarán manifestaciones hoy en el mismo lugar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) llamó a garantizar el respecto, la tolerancia y la no violencia.

En ese sentido, la presidenta del organismo en Nuevo León, Sofía Velasco Becerra, afirmó que todos tienen derecho a manifestarse, por lo que exhortó a ambos contingentes a no llegar a los enfrentamientos.

“Los exhortamos, en tanto que son grupos antagónicos, a que lo hagan con todo respeto, que no se enfrenten, que sea de manera pacífica y con tolerancia ante la pluralidad de las ideas que traen los dos grupos”, señaló.

Ante el hecho de que ambos frentes se mantuvieron firmes en manifestarse hoy en la Explanada de los Héroes, la presidenta de la CEDH consideró que en el lugar debe existir presencia policiaca preventiva para que mantenga la paz en el lugar.

“Sí puede haber riesgo (de violencia), si es que no hay respeto, si es que no son tolerantes los grupos, porque cada quien puede pensar lo que considere sobre este tema (matrimonio igualitario), ahí somos muy respetuosos; pero que no agredan a los demás, porque entonces sí se pueden suscitar situaciones de violencia si no contienen sus posturas.

“Va a ser necesario que esté ahí la Policía haciendo una labor preventiva y es lo que nosotros vamos a solicitar”, indicó.

La ombudsman destacó la importancia de que se les reconozca a las parejas del mismo sexo la celebración del matrimonio, el cual conlleva a otros derechos, como el de la seguridad social, a heredar, entre otros.

“A la comunidad LGBTTTI le tienen que ser dignificados muchos derechos, se tienen que establecer políticas públicas para que realmente ellos puedan tener el goce efectivo de sus derechos, y uno de esos derechos es precisamente que puedan contraer matrimonio.

“Hay que darle certeza jurídica a la comunidad LGBTTTI, y si es a través de la firma de este contrato, porque al final cuando tú te casas, cuando nos casamos, firmamos un contrato, entonces que le llamen con el nombre que le quieran nombrar, pero que ese contrato sea respetado, vaya, que sea reconocido en la ley”, precisó.

NL, reprobado en tolerancia: abogado

En opinión del jurista Efrén Vázquez Esquivel, el tema del matrimonio igualitario pone a prueba a la sociedad nuevoleonesa, y hasta el momento, la calificación es de reprobada.

“El matrimonio igualitario está poniendo a prueba el nivel de tolerancia de nuestra sociedad, y nos damos cuenta que somos una sociedad muy intolerante; y lo que caracteriza en la época actual es la diversidad, y el mundo es la casa de todos”, mencionó.





Matrimonio igualitario nocompete a religión: Salud

Para Agustín López González, director de Prevención y Participación Social de la Secretaría de Salud a nivel nacional, hay una discusión exagerada por el tema del matrimonio igualitario, aderezada por la desinformación y el odio.

En ese sentido, aseguró que el asunto es un derecho humano y no compete a la religión.

“A raíz de las iniciativas del Presidente de la República, el 17 de mayo en Los Pinos, entre ellas la del matrimonio igualitario a nivel país, se ha venido una discusión y un debate para establecer una posición de si estamos o no de acuerdo; a mi parecer, de entrada, no es un asunto que tendría que ser tema de la religión, sino simplemente el reconocimiento de un derecho”, afirmó.

Por otra parte, el funcionario federal criticó que ciertos grupos que encabezan el rechazo a las uniones legales entre personas del mismo sexo lo hagan con base en la desinformación.

“Esa iniciativa ha generado una discusión exagerada, nos están llevando a que habrá marchas, a que hay una página que yo les recomiendo que vean y critiquen y que está de terror, que se llama No te metas con mis hijos, donde están desinformando.

“Están incentivando el odio, pero además están desinformando. Basta (con) ver algunos de los comunicados, y nos parece, como Secretaría de Salud, que están desinformando; están diciendo que con estas iniciativas a un niño se le va a dar una información sobre orientación sexual y entonces se va a hacer gay”, criticó López González.

Dijo que se están generando posiciones muy encontradas, y aunque espera que no suceda, se pueden llegar a los extremos y aumentar la discriminación.

“Como servidores públicos tenemos una sola obligación, que es velar por el cumplimiento de lo que está en las normas y en las leyes, y consagrado en la Constitución; el artículo 1 dice que no deberíamos de estar discriminando por ninguna razón y mucho menos en este caso por orientación sexual”.