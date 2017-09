No es solamente ayudar por ayudar: Ricardo Alemán

Ciudad de México

Están a prueba tanto políticos como partidos, empresas inmobiliarias, constructoras y autoridades capaces de revisar y reforzar los reglamentos de construcción y las sanciones para quienes las incumplan. Y es que muchos de los casi 50 inmuebles que se derrumbaron y la mayoría de los que resultaron severamente dañados, no solo no cumplieron con los reglamentos de construcción posteriores al 19 de septiembre de 1985, sino que nunca fueron sacados del mercado para no representar un riesgo para los ciudadanos.

