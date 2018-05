De risa el replanteamiento de regresar a bancos chafas: Jesús Rangel

Ciudad de México

El vender empresas como el caso de Citibanamex ahora resulta que es malo, indicó Jesús Rangel, colaborador de Milenio.

Recordemos que en el 82, López Portillo expropió la banca y todos los bancos expropiados cayeron en niveles, no fueron mejores.

Ahora con esta privatización se ha logrado que existan mejores bancos. La seguridad que se necesita ahorita a nivel internacional para que los sistemas bancarios no sean afectados y participen a nivel internacional requieren inversiones monstruosas y tecnología que no tenemos en México. Queremos regresar a bancos chafas, pues me parece un absurdo el replanteamiento. De risa,advirtió el autor de ESTIRA Y AFLOJA.

Escucha a Jesús Rangel aquí: