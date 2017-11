Ciudad de México

Tenemos un Ejecutivo cada vez menos fuerte, más fragmentado y un Congreso que no funciona. Es ahí donde se tendrían que fijar posiciones y no hacer los nombramientos y acuerdos en secreto y a personas que nadie conoce. Hay un problema de "secrecía al aire".

Los personajes fundamentales que no conocemos se acerca al 100 por ciento.

