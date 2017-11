Ciudad de México

Exigen al dirigente nacional Ricardo Anaya la expulsión del ex presidente Felipe Calderón, pero de ser así les ayudaría mucho a los reflectores a Margarita Zavala, ganarían una gran cantidad de votos de panistas.

Le recriminan no ser un presidente fuerte, al no expulsar al presidente ex Felipe Calderón y esto está dando como reflejo que cada vez se vaya desmoronando la candidatura de Ricardo Anaya a la presidencia del 2018.

