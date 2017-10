Ciudad de México

En México no tenemos un Fiscal general, ni uno electoral, ni uno Anticorrupción. Me pregunto, dice Pérez Gay, si no es escandaloso que a unos meses de la elección presidencial no haya un fiscal electoral, como si en el país no hubiera delitos de este tipo.

Escucha la opinión de Rafael Pérez Gay, autor de PRÁCTICAS INDECIBLES