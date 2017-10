Ciudad de México

La intermediación que hizo Diego Fernández de Cevallos entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya no se logró en gran parte por la condición humana. Ello porque el ser humano no se puede desligar de su propio yo, y cuando hay problemas, las dos partes involucradas tienen razones y sin razones. No puedo desear que vaya a ganar alguien que no está en el equipo en donde nací, viví y en donde quiero morir.





