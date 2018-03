Suponer futuros fatales es jugarle al pitoniso: Ricardo Alemán

Ciudad de México

Todavía no arranca la elección no hay todavía un solo posicionamiento como candidatos formales ya en la etapa electoral y puede pasar cualquier cosa, puede ocurrir que el puntero cae al segundo o al tercer lugar, o el tercer lugar se convierte en el ganador, que el que va en segunda posición al final de cuentas se alía con el primero etc, en opinión de Ricardo Alemán, autor de ITINERARIO POLÍTICO.

Y suponer que el debilitamiento de uno de los candidatos va a marcar la elección, son señalamientos que intentan amedrentar, asustar y que son mensajes políticos que suelen ocurrir en tiempos electorales, señala Alemán.

