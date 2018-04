La sabiduría de los idiotas en las elecciones: Ricardo Alemán

Ciudad de México

De pronto en redes sociales y en los espacios digitales, han aparecido genios conocedores de diversos temas y en redes sociales todo mundo opina como si fueran conocedores de temas como la relación de México- Estados Unidos, la militarización de la frontera o del Nuevo Aeropuerto internacional de México y la vedad es que esta genialidad, que llamo yo los idiotas en redes, es mas bien la estandarización de la tontería, en opinión de Ricardo Alemán, columnista de Milenio.

Creemos que una imagen en redes sociales es la verdad y en la mayoria de los casos las redes no nos informan, la información bien trabajada no la tenemos por la via de las redes, señala el autor de ITINERARIO POLÍTICO.

Esto es una de las grandes calamidades que estamos viviendo en las sociedades modernas en tiempos electorales, según el columnista.