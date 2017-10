Ciudad de México

El problema en la PGR no es de personas sino de la institución porque no está estructurada para funcionar bien. Raúl Cervantes no fue ni es el problema. El problema no solo es la PGR, sino la procuraduría estatal y el poder Judicial. Hay 1397 jueces y magistrados para 1 millón 150 mil expedientes que hubo el año pasado. De esta manera, cada uno tendría que resolver un promedio de 10 juicios diarios.

