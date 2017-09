Ciudad de México

Ante una emergencia debe haber una reducción sustantiva para que ese dinero que es excesivo, vaya con urgencia a quienes más lo necesitan. No se nos debe olvidar que este sismo ha reflejado una tragedia de los últimos días y que ojala toda esa fuerza humana, esa solidaridad no se vaya perdiendo en los próximos días; porque vienen otros sismos de mayor intensidad que no sólo son de los que produce la naturaleza.

