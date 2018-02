Meade está cayendo: Guillermo Valdés Castellanos

Ciudad de México

Es muy importante estar leyendo las tendencias, en opinión del columnista de Milenio, autor de DOBLE MIRADA.

En estos tres meses de encuestas de octubre para acá, las tendencias siguen muy constantes. Primer lugar Andres Manuel Lopez Obrador, con su voto duro que lo mantiene, pero no ha ganado nuevos electores.

Segundo lugar Ricardo Anaya, algo esta haciendo bien que esta creciendo.

Tercer Lugar José Antonio Meade algo esta haciendo no muy bien, que está cayendo. Un 30 % no se han pronunciado, o no van a votar o están ocultando sus preferencias electorales, dice el columnista de Milenio.

