El verdadero "talante" de López Obrador está saliendo: Hugo García Michel

El verdadero "talante" de López Obrador ya está saliendo otra vez, indicó Hugo García Michel, columnista de Milenio.

Todo eso de mantenerse con lo de paz y amor, "yo no me voy a enojar", lo dice pero no lo hace, es muy irritable, y un presidente irritable es muy riesgoso y peligroso. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump.

Los grandes poderes de este país, los poderes fácticos que son los empresarios, ejército, se están dando cuenta a lo que se pueden atener. No se van a quedar con los brazos cruzados y van a empezar a contraatacar como fue la cuestión de los desplegados del Así No (donde los empresarios calificaron las expresiones de Andrés Manuel López Obrador de injuriosas y calumniosas), va a arreciar el divisionismo y la polarización, concluyó el autor de la columna CÁMARA HÚNGARA.

