Ciudad de México

La guerra sucia es entendible y es un pretexto de Andrés López Obrador para lloriquear, cuando él lleva décadas soltando ofensas, injurias y denuestos, señana Román Revueltas Retes, autor de POLÍTICA IRREMEDIABLE. Cuando a él lo tocan lo llama guerra sucia y acusa a la "mafia del poder".



Lo que no entiende es que no es la mafia del poder sino la voluntad de los ciudadanos que no quieren que llegue porque sus ofrecimientos son inviables. Escucha aquí al colaborador de Milenio.