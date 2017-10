El fanatismo se ha fortalecido, según Goerge Bush: Héctor Diego Medina

Ciudad de México

Sin nombrarle por el nombre, los ex mandatarios estadounidenses Barack Obama y George W. Bush acusaron a Trump de sembrar la discordia en Estados Unidos y de fomentar la desintegración de los ideales. Obama alertó del retroceso que está sufriendo la vida pública. "Algunas de las políticas que estamos viendo, nos hacen retroceder 50 años o más. Estamos en el siglo XXI no en el XIX", dijo en un mitin. "Si alguien gana una campaña dividiendo a la gente, luego no será capaz de gobernarlos, no será capaz de unirlo", advirtió en otro acto.

