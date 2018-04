Ciudad de México

López Obrador fue prácticamente un ausente, al no debatir y no aprovechar su derecho de réplica; todo esto con la finalidad de no perder los estribos y volverse intolerante, indicó Guillermo Valdés Castellanos.

La estrategia que utilizó de no exponerse, en lugar de ayudarlo, lo afectó de una manera negativa. Exhibiéndolo como un candidato vulnerable, con fallas preocupantes en materia de propuestas, frente a sus seguidores fieles que aún pueden cambiar su voto, agregó el autor de DOBLE MIRADA.