El Debate Generacional

Luis Sánchez @LuiSanchezPerez #PAN

Según encuesta de El País, 65% de catalanes quiere ser parte de España y sólo 29% está a favor de la independencia. Al 6% no le interesa el tema y el 69% de los que apoyan que Cataluña se quede en España quieren más competencia garantizada del Gobierno autonómico. Respecto a la celebración de elecciones, el 52% a favor, el 43% en contra y el 25% no sabe. Ante este panorama, dos conclusiones: (1) nada cantado cara las elecciones y (2) afortunadamente serán votantes, no sólo los independentistas, quienes decidirán. Buenos deseos a los compañeros universitarios en su examen democrático.

Bernardo Santana Medina @bernardosame #MC

En el conflicto con el gobierno Español hay posturas que únicamente demandan mayores libertades, otros quieren lograr la independencia de Cataluña y ambos como motor, tienen sentimiento de injusticia legítimo, sin embargo el Ejecutivo de España tomó esto como un capricho,ignorándoles, resultando en unacrisis social con sus ciudadanos, no permitieron consulta, ni llevaron a debate modificaciones de autonomía. Aprendamos en México, sobre todo el gobierno federal que haceoídos sordos ante los señalamientos. Si la ley ya no es justa, reformemos, no pasemos por encima de ella.

Daniela Chávez @danielachavez_e #PVEM

En el tema de Cataluña pareciera que hay que elegir entre dos nacionalismos; el independentista de esa región y el españolista del gobierno central. Los dos bandos se equivocan, las fronteras limitan derechos y libertades, cualquier bandera nacionalista es excluyente por definición. La ausencia del diálogo, la represión con la fuerza pública y con los instrumentos jurídicos, son síntomas de visiones políticas de muy corto plazo. Frente a los nacionalismos, la mejor receta es tolerancia y pluralidad.

Octavio Raziel @OctavoRaziel #PRD

La libertad de una o de un millón de de personas vale lo mismo, las naciones se construyen por los lazos culturales y los intereses que protegen por mantenerse unidos, si no es suficiente, por su propio peso cederá. Lo que es inaceptable es que la violenten política o físicamente la libertad de decidir. En esta historia nadie tiene la razón absoluta, pero es claro el costo de equivocarse, lo asume quien ejerce el derecho a tomar decisiones, así que no debe existir más consecuencia que esa.

Izcalli Fuentes @IzcalliFuentes #Morena

Cataluña es una gran lección para nuestros futuros acuerdos. Nos hubiera gustado ver diálogo en lugar de imposiciones y represión. Por supuesto que la democracia debería prevalecer y ante esto, una España y Cataluña bajo una república plurinacionalista, firme y de paz es lo que más nos gustaría ver. Por lo pronto nos queda recordar que los proyectos de nación trazados por las elites desembocan en problemas como el de Cataluña pero sobre todo que los principios de paz y respeto a los derechos son primero, que asumir posturas violentas y discriminatorias difícilmente ayudará a que se tenga en claro los principios de libertad de los pueblos.





